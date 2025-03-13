ABD’nin Ateşkes Teklifine Putin’den Yanıt

ABD ve Ukrayna heyetleri, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, Kiev’in 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Topun Rusya’da olduğunu” belirtirken, Başkan Donald Trump, “Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz” sözlerini sarf etti.

PUTİN’DEN OPERASYON ÇAĞRISI

Rusya’nın ateşkes teklifine nasıl yanıt vereceği merak edilirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin’den “operasyonlara devam” mesajı geldi. Askeri kamuflaj giymiş olan Putin, Ukrayna’nın elinden geri almak için hızlandırdıkları operasyonlar çerçevesinde Kursk bölgesini ziyaret etti. Burada, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan brifing aldı. Putin, “Görevimiz, Kursk bölgesinde bulunan düşmanı mümkün olan en kısa sürede yenmektir. Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz” şeklinde açıklama yaptı.

KURSK GÜNCEL DURUM

Donald Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçilmesi sonrası, Kiev ile olası müzakerelerin gündemde olduğu bu süreçte, Rusya’nın Kursk bölgesinde kaybettiği yerleri hızla geri almaya başladığı gözlemleniyor. Rus ordusu, geçen yıl aralık ve bu yıl ocak aylarında 8 yerleşim birimini geri alırken, şubatta 5 yerleşim birimini de Ukrayna ordusundan kurtardı. Böylece, Ukrayna ordusunun bölgeye girişi sonrası Rus ordusu toplamda 49 yerleşim birimi geri almış oldu; Suca şehir merkezine de girdiği bildirildi.

ASKER KAYIPLARI VE DURUM ANALİZİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesindeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 66 bin 810 asker kaybı verdiğini açıkladı. Ukrayna’ya ait 392 tank, 314 piyade muharebe aracı, 275 zırhlı personel taşıyıcı, 2 bin 191 zırhlı araç, 2 bin 411 otomobil, 545 top ve ABD yapımı HIMARS ile MLRS dahil birçok silahın imha edildiği belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya’nın yaklaşık 15 bin asker kaybı verdiğini iddia etti. Ancak her iki tarafın da asker kayıplarına ilişkin açıklamaları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.