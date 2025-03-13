ABD’nin Ateşkes Teklifine Putin’den Yanıt

ABD İLE UKRAYNA HEYETLERİ İLE GÖRÜŞMELER SONUCU ATEŞKES TEKLİFİ

Dün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılan ABD ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin ardından, Kiev 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Topun Rusya’da olduğunu” belirtti. Başkan Donald Trump da, “Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

PUTİN’DEN DEVAM MESAJI: OPERASYONLAR HIZLANIYOR

Rusya’nın ateşkes teklifine nasıl yanıt vereceği merakla beklenirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin’den operasyonlara devam edeceğine dair bir mesaj geldi. Putin, askeri kamuflaj giyerek, Ukrayna’nın elinden geri almak için operasyonların hızlandırıldığı Kursk bölgesini ziyaret etti. Burada bir askeri harekat merkezinde Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan brifing alan Putin, “Görevimiz, Kursk bölgesinde bulunan düşmanı mümkün olan en kısa sürede yenmektir. Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz.” dedi.

KURSK BÖLGESİNDE SON DURUM

Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Ukrayna ile olası müzakerelerin gündeme gelmesinin ardından, Rusya, Kursk bölgesinde kaybettiği yerleri hızla geri almaya başladı. 2022 yılının aralık ve 2023 yılının ocak aylarında toplamda 8 yerleşim yeri geri alınan Rus ordusu, şubat ayında 5 yerleşim birimini de kontrol altına aldı. 6 Ağustos’tan bu yana Rus ordusu, bölgede toplam 49 yerleşim birimini kurtardığını açıkladı. Son olarak, Rus ordusunun Suca şehir merkezine girdiği bildirildi, ancak tam kontrol sağlanmış değil. Şu an itibarıyla, Ukrayna ordusunun kontrolünde 300 kilometrekareden daha az bir alan kaldığı belirtiliyor.

ASKER KAYIPLARI HAKKINDA VERİLER

Rusya Savunma Bakanlığına göre, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu bugüne kadar 66 bin 810 askerini kaybetti. Bu süreçte, Ukrayna’ya ait 392 tank, 314 piyade muharebe aracı, 275 zırhlı personel taşıyıcı, 2 bin 191 zırhlı araç, 2 bin 411 otomobil, 545 top, ABD yapımı HIMARS ve MLRS dahil 52 çok namlulu roketatar ve 26 hava savunma füze sistemi imha edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Rusya’nın Kursk’ta yaklaşık 15 bin asker kaybettiğini öne sürdü. Ancak her iki tarafın da belirttiği asker kayıpları, taraflarca doğrulanmadı.