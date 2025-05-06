ABD’nin Büyükelçisi Tom Barrack Ankara’da

ABD’NİN YENİ BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK GÖREVİNE BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süreli iş arkadaşı ve stratejik danışmanı olan Tom Barrack, Türkiye’nin yeni büyükelçisi olarak resmi olarak görevine başladı. 78 yaşındaki Barrack, Ankara’ya gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, “Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini daha ileri taşımak” ifadelerini kullandı.

GÖREVE SENATO ONAYI İLE GELDİ

Barrack, Ocak 2022 ile Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye’de görev yapan Jeff Flake’in ardından bu pozisyona atandı. Flake’in görevinden ayrılmasının ardından büyükelçilik koltuğu bir süre boş kalmıştı. Trump’ın önerisiyle aday gösterilen Barrack’ın ataması, ABD Senatosu tarafından yapılan oylamada 60’a karşı 36 oyla resmen onaylandı.

İLK KONUŞMASINDA “TÜRKİYE” VURGUSU

Ankara’ya varışında basın mensuplarına Türkçe “Merhaba, hoşbulduk” diyerek selam veren Barrack, kullandığı kelimelerle de dikkatleri üzerine çekti. Açıklamalarında “Turkey” yerine doğrudan “Türkiye” terimini tercih etmesi dikkat çekti. Barrack, iki ülke arasında güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirterek ilişkilerde karşılıklı uyum ve pozitif bir ivme yakalanmasının mümkün olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Barrack, daha önce Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye’nin jeopolitik önemine ve NATO içerisindeki rolüne vurgu yapmıştı. “Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında bulunan Türkiye, sadece bölgesel değil, küresel güvenlik yapılarında da kritik bir aktördür” şeklinde ifadeler kullanan Barrack, Türkiye’nin NATO’ya olan katkılarını da açıkça vurgulamıştı.

TOM BARRACK KİMDİR?

1947 yılında Kaliforniya’da doğan Thomas Joseph Barrack Jr., emlak ve özel yatırım alanında öne çıkan bir iş insanıdır. Colony Capital’in kurucusu olarak uzun süre CEO’luk yapmış olan Barrack, 2017’de Trump’ın yemin törenini organize eden komitenin başında bulunarak etkinlik için 100 milyon dolardan fazla bağış toplamıştır.

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Barrack’ın dedesi ve büyükannesi, 1900’lerin başında Lübnan’ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden Hristiyan bir aileye mensuptu. Babası bakkal, annesi ise sekreter olan Barrack, mütevazı bir geçmişten gelerek Amerikan iş ve siyaset sahnesinde etkili bir figür haline geldi. Şimdi ise bu güçlü diplomatik figürün Washington-Ankara ilişkilerinde nasıl bir denge kuracağı merak ediliyor.