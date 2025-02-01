ABD’nin Gizli Buz Altı Üssü Keşfi

1960 YILINDA GRÖNLAND’DA BAŞLAYAN PROJE

Ekim 1960’ın soğuk bir gününde, Grönland’daki bir buzulun derinliklerinde, ABD Ordusu teknisyenleri deneysel bir nükleer reaktör için son hazırlıkları yapıyordu. O zamanlar atom enerjisinin ilk dönemleriydi ve bu reaktör, karanlıkta sızan radyoaktif nötronların tehlikelerine dikkat çekiyordu. Bu teknisyenler, tek bir radyasyon patlamasının hayatlarını tehdit edebileceğini biliyordu.

CAMP CENTURY’NİN GİZLİ AMACI

Parıldayan kar duvarları arasında, Geiger sayaçlarının seslerini emen bir atmosferde mühendisliğin sınırlarını zorlayarak, soğuk ve karanlık bir gelecekle yüzleşiyorlardı. Burası Camp Century! Amerika Birleşik Devletleri’nin en zorlu çevreleri bile yaşanabilir hale getirebileceğini göstermek için inşa edilen geniş bir buz altı askeri üssüydü. Ancak, bu projeye dair kamuya sunulan bilgiler, aslında büyük bir gizliliğin arkasında yatan balistik füze üssü kurma planlarını saklıyordu.