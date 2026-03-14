ABD’nin İran Operasyonunun Ekonomik Yükü Büyüyor

ABD ve İsrail, İran’a yönelik geniş çaplı hava ve füze saldırılarına devam ediyor. 28 Şubat’ta başlayan operasyon çerçevesinde iki ülkenin güçleri, Tahran ve başka İran şehirlerinde yer alan stratejik askeri ve nükleer hedeflere koordineli saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılar neticesinde İran’da büyük çapta can kayıpları, altyapı hasarları ve bölgesel gerilimlerin arttığı bildirildi. Özellikle ABD’nin İran’a düzenlediği saldırıların ilk 14 günü içinde, radar sistemleri, uçaklar ve insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri malzeme kaybı yaşandığı kaydedildi.

İRAN SAVAŞININ MALIYETİ YÜKSEK

Açık kaynaklar ve tahmini verilere göre, kayıpların en büyük sebebi olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Suudi Arabistan topraklarındaki hasar gören veya imha edilen THAAD balistik füze savunma sistemlerine ait AN/TPY-2 radar bileşenleri öne çıkıyor. Bu radar bileşenlerinin toplam değerinin yaklaşık 2 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Birçok kaynaktan elde edilen uydu görüntüleri, hasarın boyutunu kesin olarak belirleyemese de, bu ülkelerdeki 4 AN/TPY-2 radar bileşeninin vurulduğunu doğruluyor. Ayrıca Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’nde bulunan ve değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar olan AN/FPS-132 erken uyarı radar sisteminin İran’ın karşı saldırıları sırasında vurulduğu, Katar yetkilileri tarafından da kabul edildi.

ASKERİ EKİPMAN KAYIPLARI BÜYÜYOR

ABD’li yetkililer, CBS News’e verdikleri demeçte, 11 adet MQ-9 Reaper İHA’nın düştüğünü belirterek, bu kaybın da toplamda yaklaşık 330 milyon dolara denk geldiğini ifade etti. Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından “dost ateşi” sonucu düşürülen 3 adet F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının yenilenmesinin maliyetinin yaklaşık 282 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Irak’ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağının yerine konulmasının maliyetinin ise 80 milyon doları bulacağı belirtiliyor. İran’ın Bahreyn’deki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahına yapılan bir saldırıda iki uydu haberleşme terminali ve diğer bazı önemli binaların hasar gördüğü bildirildi. Hedef alınan AN/GSC-52B tipi uydu iletişim terminallerinin her birinin maliyeti ise yaklaşık 20 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.

SALDIRILARIN SONUCU AĞIR

New York Times tarafından incelenen Kuveyt’teki Camp Arifjan Üssü’ne ait uydu görüntülerinde imha edilen üç radar bileşeni görüntülendi, bu da yaklaşık 30 milyon dolarlık bir kayba neden oldu. İran, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakerelerin sürdüğü bir dönemde 28 Şubat’ta askeri saldırılarına başladı. Bununla birlikte, İran; İsrail’in yanı sıra ABD üssü bulunan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerine belirlediği hedeflere karşı saldırılar düzenleyerek cevap verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği, İranlı yetkililere göre ölü sayısının 1348, yaralı sayısının ise 17 bini aştığı bildirildi.