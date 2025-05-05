Abd’nin Yeni Büyükelçisi Barrack Ankara’da

ABD’NİN YENİ BÜYÜKELÇİSİ GÖREVE BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun yıllardır yakından tanıdığı iş insanı ve stratejik danışmanı Tom Barrack, Türkiye Büyükelçisi olarak resmi görevine başladı. 78 yaşındaki Barrack, Ankara’ya varışında yaptığı ilk açıklamada, “Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini daha ileri taşımak” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

BOŞ KOLTUĞU DOLDURDU

Barrack, 2022 yılının Ocak ayından Eylül 2024’e kadar Türkiye’de görev yapan Jeff Flake’in ardından bu göreve getirildi. Flake’in ayrılığından sonra büyükelçilik pozisyonu bir müddet boş kalmıştı. Trump’ın önerisi doğrultusunda aday gösterilen Barrack’ın atanması, ABD Senatosu tarafından 60’a karşı 36 oy ile onaylandı.

İLK GÜNDE DİPLOMATİK NEZAKET

Ankara’ya gelişinde basın mensuplarına Türkçe “Merhaba, hoşbulduk” diyerek seslenen Barrack, sadece diplomatik nezaketiyle değil, aynı zamanda “Turkey” yerine bilerek “Türkiye” ifadesini kullanmasıyla da gündem oldu. Barrack, iki ülke arasında güçlü bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, ilişkilerde karşılıklı uyum ve pozitif bir ivme yakalanabileceğini belirtti.

Türkiye’NİN NATO’YA KATKISI

Barrack, daha önce Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin jeopolitik önemini ve NATO içindeki rolünü dile getirmişti. “Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında bulunan Türkiye, sadece bölgesel değil, küresel güvenlik yapılarında da kritik bir aktördür” diyen Barrack, Türkiye’nin ittifaka sağladığı katkıları da vurguladı.

TOM BARRACK’IN KİMSENİN TANIMLANMASI

1947 yılında Kaliforniya’da doğan Thomas Joseph Barrack Jr., emlak ve özel sermaye yatırımları alanında tanınmış bir iş insanıdır. Colony Capital’in kurucusu olan Barrack, uzun yıllar CEO olarak görev yaptı. 2017’de Trump’ın yemin törenini organize eden komitenin başında bulunarak, etkinlik için 100 milyon dolardan fazla bağış toplayarak rekor kırdı.

OSMANLI KÖKLERİ

Barrack’ın ailesinin geçmişi, 1900’lü yılların başında Lübnan’ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden Hristiyan bir aileye dayanıyor. Babası bir bakkal, annesi ise sekreter olan Barrack, mütevazı bir geçmişten gelerek Amerikan iş ve siyaset ortamında etkili bir figür haline geldi. Artık gözler, bu güçlü diplomatik şahsiyetin Washington-Ankara hatındaki dengeyi nasıl kuracağına çevrildi.