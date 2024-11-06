“ABD Piyasalarda Yükseliş Dalgası Görülüyor”

ABD’DE SEÇİM YARIŞI BAŞLIYOR

ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris’in katıldığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa gitmeye hazırlanırken piyasalarda olumlu bir görünüm mevcut.

ÇEŞİTLİ PİYASALARDA YÜKSELİŞ

Türkiye saatiyle 21.30 itibarıyla Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde bir artış göstererek yüzde 0,87’lik kazançla 42.156,12 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.770,50 puana yükselirken, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,25’lik bir kazanım ile 18.406,90 puana çıktı. ABD’de başkanlık sonuçlarının yatırımcılar tarafından beklenirken, hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü bir eğilim gözlemleniyor.

YATIRIMCILAR BEKLENTİDE

Analistler, birbirine çok yakın olan seçim sonuçlarının harcamalarda ya da vergi politikalarında değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor. Bu sebeple Temsilciler Meclisi ve Senato’nun hangi partinin kontrolüne geçeceği de yatırımcılar için merak edildiği ifade ediliyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) perşembe günü açıklanacak faiz kararının da takip edildiği kaydedildi. Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi ise 2 baz puan artarak yüzde 4,33 seviyesine ulaşırken, yine de geçen haftaki seviyelerin altında seyrediyor. Dolar endeksi de yüzde 0,5 azalarak 103,40 seviyesine geriledi.

KRİPTO PARA PİYASALARI CANLENİYOR

Kripto paraların fiyatlarındaki artışlar da göz önünde bulunduruluyor. Bitcoin’in değeri yüzde 3,4, Ethereum’un ise yüzde 1 oranında arttı.

TESLA HİSSELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca eski başkan Trump’ın medya şirketi Trump Media & Technology Group’un hisseleri yüzde 17 gibi yüksek bir artış gösterdi. Tesla’nın hisse fiyatları da Elon Musk’ın desteğiyle yüzde 4’ün üzerinde bir yükseliş kaydediyor.