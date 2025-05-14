ABD: PKK’nın Silah Bırakması Zaferdir

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE YENİ DÖNEM

Terörsüz Türkiye hedefinde sonuca bir adım daha yaklaşıldı. Terör örgütü PKK, kendini feshederek silah bırakma kararı almasıyla beraber yeni bir aşamaya girildi. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik durumunu olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip.

ABD’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik bir değerlendirme yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD’nin bu kararda etkili olup olmadığı sorusuna net bir cevap vermekten kaçındı. Türk ve ABD diplomatları arasında gerçekleşen görüşmelere dair detaylara girmeyeceğini belirten Pigott, “PKK’nın ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan örgütü dağıtma niyetiyle ilgili yaptığı son açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra, Pigott, PKK’nın kurulmasından sonra on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğinin altını çizerek, “Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir. ABD’nin umudu, bu açıklamanın bölgede istikrarın artmasına yol açmasıdır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.