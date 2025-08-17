ABD, RUSYA İLE GÖRÜŞÜYOR

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırma sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu doğrultuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. Liderlerin gerçekleştirdiği görüşme toplamda 3 saat sürdü. Görüşmede bazı ilerlemeler olduğu iletilse de, taraflar ateşkes konusunda uzlaşma sağlayamadı. Trump, görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK GELİŞMELERDEN BAHSETTİ

Trump, “Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın.” şeklindeki paylaşımlarında, medyayı eleştirdi. Eski Başkan Joe Biden’ı da suçlayan Trump, bazı medya kuruluşlarının “sahte haberler” yaptığını ve kendisiyle ilgili haberlerde gerçeği çarpıttığını öne sürdü. Rusya-Ukrayna savaşına Biden’ın “aptal savaşı” yorumunu getirdi.

MEDYAYI HEDEF ALDI

Trump, Alaska’daki toplantıda Biden’ın asla yaşanmaması gereken savaşıyla ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Diğer bir paylaşımında Trump, “Anlaşmanın parçası olarak Rusya’nın Moskova’dan vazgeçmesini sağlasaydım, sahte haberler ve radikal solcu demokratlar, korkunç bir hata ve çok kötü bir anlaşma yaptığımı söylerdi. Bu yüzden onlar sahte haberler.” diyerek medyanın, diğer çatışmalar hakkında konuşması gerektiğini savundu.