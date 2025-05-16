Abd, Rusya Ve Ukrayna Heyetleri Buluşacak

ÖNEMLİ DİPLMATİK TEMASLAR İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞECEK

Türkiye, yarın İstanbul’da dünya çapında dikkatle izlenen önemli diplomatik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun önderliğindeki Amerikan heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlık ettiği Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinskiy’in temsil ettiği Rus heyetiyle bir araya gelecek.

RUS VE UKRAYNA HEYETLERİNDEN TARAFINDAN DİYALOG GELİŞİMİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, heyetler İstanbul’da barış sürecine dair olası müzakere zeminini değerlendirmeye hazırlanıyor. Özellikle Rus ve Ukrayna taraflarının üç yıl aradan sonra ilk kez aynı masa etrafında buluşması, sürecin ciddiyetini gösteriyor.

POTANSİYEL BİR ARABULUCULUK SÜRECİ İDDİASI

Görüşmelerin temelini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11 Mayıs’ta yaptığı çağrı oluşturuyor. Putin, daha önce kesintiye uğrayan doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz şekilde 15 Mayıs itibarıyla yeniden başlatılmasını önerdi ve bu sürecin Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleşmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu çağrıyı destekleyerek diplomatik sürecin yeniden başlatılması için İstanbul’un devrede olmasını sağladı.

UKRAYNA YÖNETİMİNDEN OLUMLU CEVAP

Ukrayna yönetimi ise Putin’in önerisine olumlu bir yanıt vererek masaya dönmeye hazır olduklarını bildirdi. Bu gelişme, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmış ve özellikle Avrupa başkentlerinden sürece destek mesajları gelmeye başlamıştır.

İLK GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu akşam, sürecin ilk adımı atıldı. Bakan Fidan ile Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ön görüşmeler için bir araya geldi. Kaynaklara göre, görüşme planlandığı gibi başladı ve taraflar müzakere ortamının çerçevesini oluşturmak amacıyla görüş alışverişinde bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN YENİDEN ARABULUCU ROLÜ

Yarın yapılacak üçlü temaslar, diplomatik çevrelerde uzun süredir devam eden savaşın sona ermesi için “önemli bir eşik” olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin arabuluculuk rolünü yeniden üstlenmesi ve taraflar arasında doğrudan diyaloğun başlaması, bölgede gerginliğin düşürülmesine yönelik umutları artırmış durumda.