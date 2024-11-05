ABD Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ABD SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMA SÜRECİ

ABD’de seçim sonuçları genellikle sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra duyuruluyor. Ancak bu yılki seçimde birçok eyalette başa baş bir yarış yaşandığı için sonuçların kesinleşmesi zaman alabiliyor. Her eyaletin oylama saatleri farklı olduğundan, seçimler merkezi bir sistemle yürütülmediği için her eyalet kendi saat dilimine göre oyları kapatacak. İlk sandık kapanışı 18.00’de (TSİ 02.00) gerçekleşecek, en son sandık ise gece saat 01.00’de (TSİ 08.00) kapanacak. Sonuçların bazı bölgelerde geç saatlerde duyurulması mümkün. Eğer eyaletler arasında oy farkı oldukça az olursa, yeniden sayım ve itiraz süreçleri de uzayabiliyor.

ÇEKİŞMELİ SALINCAK EYALETLER

Seçim sonuçları genellikle salıncak eyaletlere göre belirleniyor. Bu yılki seçimlerde dikkat çeken salıncak eyaletleri arasında Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada ve Wisconsin bulunuyor. Her bir eyaletin sandık kapanış saati farklılık gösteriyor;

– Georgia: TSİ 03.00

– North Carolina: TSİ 03.30

– Pennsylvania: TSİ 04.00

– Michigan, Arizona, Wisconsin: TSİ 05.00

– Nevada: TSİ 06.00

ERKEN OY KULLANIMI REKOR KIRIYOR

Bu yıl Amerikalılar, erken oy kullanma konusunda yoğun bir ilgi gösterdi. Seçim günü gelmeden 77 milyonun üzerinde seçmen, erken oy kullanılmakta. Bu oran, ülke genelindeki toplam seçmen sayısının neredeyse yarısını oluşturuyor.

BAŞKANLIK YEMİN TÖRENİ TARİHİ

Seçimlerin galibi belirlendikten sonra, başkanlık yemin töreni 20 Ocak 2025’te ABD Kongresi önünde gerçekleşecek ve yeni başkan göreve başlayacak.