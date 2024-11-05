“ABD Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?”

SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMA ZAMANI

ABD’deki seçim sonuçları genellikle sandıkların kapanmasının ardından birkaç saat içinde açıklanıyor. Ancak bu yılki yarışın birçok eyalette oldukça çekişmeli gitmesi, sonuçların kesinleşmesini uzatabiliyor. Her eyaletin kendi saat dilimine göre oyları kapatması nedeniyle, merkezi bir sistemin olmaması durumu, sonuçların açıklanmasını daha da zorlaştırıyor. İlk sandık kapanışı saat 18.00’de (TSİ 02.00) gerçekleşecekken, son sandıktan gelen sonuçlar ise gece saat 01.00’de (TSİ 08.00) gelecek. Bazı eyaletlerde sonuçların açıklanması geç saatlere sarkabiliyor ve oy farkının az olması durumunda yeniden sayım ve itiraz süreçleri daha uzun sürebiliyor.

ÖNEMLİ SALINCAK EYALTLER

ABD seçimlerinde genellikle sonuçları belirleyen salıncak eyaletler büyük bir öneme sahip. Bu yıl öne çıkan salıncak eyaletler arasında Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada ve Wisconsin bulunuyor. Sandık kapanma saatlerinin eyaletlere göre farklılık gösterdiği göz önüne alındığında, bu durum sonuçların açıklanma zamanında da değişiklik yaratabiliyor. İşte bazı eyaletlerin sandık kapanma saatleri:

– Georgia: TSİ 03.00

– North Carolina: TSİ 03.30

– Pennsylvania: TSİ 04.00

– Michigan, Arizona, Wisconsin: TSİ 05.00

– Nevada: TSİ 06.00

ERKEN OY KULLANIMINDA REKOR

Bu yıl Amerikalılar, erken oylamaya büyük bir ilgi gösterdi. Seçim günü gelmeden 77 milyondan fazla seçmen, erken oy kullanarak toplam seçmen sayısının neredeyse yarısına yakın bir oranı temsil ediyor.

YEMİN TÖRENİ TARİHİ

Seçim galibi kesinleştiğinde, yeni başkan 20 Ocak 2025’te ABD Kongresi önünde düzenlenecek törenle yemin ederek göreve başlayacak.