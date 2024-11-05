“ABD Seçimleri İçin Kritik Eyaletler”

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE DÜNYA DİKKAT KESİLDİ

Tüm dünya, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak başkanlık seçimlerine odaklanmış durumda. Cumhuriyetçilerin adayı olarak seçimlere katılan 45. ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti’nin mevcut başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris ile yarışacak.

KİTLESEL DEĞERLENDİRME

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Cihan Günyel, Posta.com.tr’ye verdiği bilgilerle ABD seçimlerini mercek altına aldı. Günyel, yeni başkanın seçilmesinde önemli rol üstlenecek eyaletleri ayrıntılarıyla sıraladı.