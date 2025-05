ABD Senatosu, Kushner’ı Onayladı!

ABD SENATOSU KUSHNER’I ONAYLADI

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Paris Büyükelçiliği için aday gösterdiği Charles Kushner’ı onayladı. Kushner, Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın kayınbabası olarak tanınıyor. Ancak geçmişindeki tartışmalı durumlar siyasette dikkat çekiyor. Vergi kaçırma, yasa dışı bağış yapma ve seks tuzağı kurma suçlamalarıyla hapis cezası almış olan Kushner, 2020 yılında Trump tarafından affedilmişti. Şimdi ise ABD’nin Paris Büyükelçisi olarak göreve gelmeye hazırlanıyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Başkan Trump, 30 Kasım’da “Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, Kushner’in ABD Holokost Anma Konseyine atandığını, New York ve New Jersey Liman İdaresinde komiser ve başkan olarak görev yaptığını ve New York Üniversitesi gibi önemli kuruluşların yönetim kurulunda yer aldığını belirtmişti.

GEÇMİŞİ VE AFFI

Charles Kushner, 2005 yılında vergi kaçırma, seks tuzağı kurma ve yasa dışı seçim kampanyası bağışında bulunma gibi suçlamalarla yargılanmış ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Başkan Trump, başkanlığının sona ermesine sadece birkaç hafta kala, 23 Aralık 2020’de aralarında Charles Kushner’ın da bulunduğu mahkumlar için af kararı almıştı. ABD yasalarına göre başkan, suçunu itiraf etmesine veya yargıç tarafından suçlu bulunmasına gerek olmaksızın istediği kişi hakkında af çıkarabiliyor.