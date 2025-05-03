ABD, Suudi Arabistan’a 3,5 Milyar $ Füze

ABD-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİNE BAĞLI FÜZE SATIŞI ONAYLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a yönelik 3,5 milyar dolar değerindeki AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışını onayladı. ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, bu satışın ilk onayının alındığı ve resmi sürecin tamamlanması için ABD Kongresi’nden nihai onay gerektiği ifade edildi.

SATIŞIN SEMERESİ VE AMACI

DSCA’nın açıklamasında, bu satışın Körfez Bölgesi’nde siyasi istikrara ve ekonomik gelişmeye katkı sunan bir ülkenin güvenliğini artıracağı, ayrıca ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyeceği vurgulandı. Açıklamada, “Bu satış, bölgede güvenliğin artırılması yoluyla ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek. Söz konusu ekipman ve destek, bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyecek” denildi.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SAVUNMA KAPASİTESİ

Suudi Arabistan’ın ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip olduğu belirtildi. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, F-15C/D, F-15S, F-15SA ve Eurofighter Typhoon gibi uçaklarda AIM-120 AMRAAM füzelerini kullanıyor. Bu satış, ülkenin görüş ötesi hava-hava füze envanterini genişleterek, özellikle İran ve Yemen’den gelebilecek tehditlere karşı savunma kabiliyetini artıracak. Daha önce 2021’de 650 milyon dolarlık 280 adet AIM-120C7/D füze satışı onaylanmıştı ve bu yeni anlaşma, daha büyük bir tedarik sürecini içeriyor.