ABD, Suudi Arabistan’a 3,5 Milyar $ Füze

ABD’DEN SUUDİ ARABİSTAN’A FÜZE SATIŞI ONAYI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolar değerindeki AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışını onayladı. ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın ilk onayı aldığı ve resmi hale gelmesi için ABD Kongresi’nin son onayının gerektiği bildirildi.

GÜVENLİĞE KATKI VE DENGE

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bu satış, Körfez Bölgesi’nde siyasi istikrara ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunan bir ortak ülkenin güvenliğini artıracak. ABD’nin dış politikası ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği vurgulandı. DSCA açıklamasında, “Bu satış, bölgede güvenliğin artırılması yoluyla ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek. Söz konusu ekipman ve destek, bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyecek” ifadelerine yer verildi.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SAVUNMA KAPASİTESİ

Suudi Arabistan, F-15C/D, F-15S, F-15SA ve Eurofighter Typhoon gibi platformlarda AIM-120 AMRAAM füzelerini kullanıyor. Bu yeni satış, ülkenin görüş ötesi hava-hava füze envanterini genişletirken, özellikle İran ve Yemen’den gelecek tehditlere karşı savunma kabiliyetlerini artıracak. Daha önce 2021 yılında 650 milyon dolarlık 280 adet AIM-120C7/D füze satışı onaylanmıştı ve bu yeni anlaşma daha büyük ölçekli bir tedariki kapsıyor. Suudi Arabistan, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip.