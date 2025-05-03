Abd, Suudi Arabistan’a 3,5 Milyar $ Satış

ABD’DEN SUUDİ ARABİSTAN’A FÜZE SATIŞI ONAYLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolar değerinde AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışını onayladı. ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, bu satışın ilk onayı aldığı ve resmiyet kazanması için ABD Kongresi’nin nihai onayına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

SATIŞIN AMACI VE ETKİLERİ

DSCA’nın açıklaması, bu satışın Körfez Bölgesi’nde siyasi istikrara ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunan bir ülkenin güvenliğini artıracağını ifade ediyor. Ayrıca, ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyeceği vurgulanıyor. Açıklamada, “Bu satış, bölgede güvenliğin artırılması yoluyla ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek. Söz konusu ekipman ve destek, bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyecek” denildi. Suudi Arabistan’ın ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip olduğu da hatırlatıldı.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SAVUNMA KAPASİTESİ

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, F-15C/D, F-15S, F-15SA ve Eurofighter Typhoon gibi çeşitli platformlarda AIM-120 AMRAAM füzelerini kullanıyor. Bu yeni satış, ülkenin görüş ötesi hava-hava füze envanterini genişleterek, özellikle İran ve Yemen’den gelebilecek tehditlere karşı savunma kabiliyetini artıracak. Daha önce 2021’de 650 milyon dolarlık 280 adet AIM-120C7/D füze satışı onaylanmıştı ve bu yeni anlaşma, daha büyük çaplı bir tedariki içeriyor. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, bu doğrultuda, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip olmaya devam ediyor.