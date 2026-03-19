ABD, Suudi Arabistan’daki Vatandaşlarını Terk Etmeye Çağırdı

ABD, İRAN TEHDİTLERİ NEDENİYLE VATANDAŞLARINA ÇAĞRI YAPTI

ABD, İran kaynaklı artan güvenlik tehditleri sebebiyle Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Riyad’daki Büyükelçilik aracılığıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Amerikan vatandaşlarının güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri durumunda ticari uçuşlarla Suudi Arabistan’dan ayrılmalarının önerildiği belirtildi.

HAVADA TEHDİT VAR AMA HAVA SAHASI AÇIK

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın hava sahasının açık kalmaya devam ettiği, ancak füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditleri nedeniyle zaman zaman hava trafiğinde kısıtlamaların yapılabileceği kaydedildi. Riyad, Cidde ve Dammam kentlerindeki havalimanlarının aktif olarak hizmet verdiği ifade edildi.

İRAN’IN SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİ

İran, ABD ve İsrail tarafından petrol rafinelerine yönelik saldırıların ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a misilleme saldırıları yapacağını açıklamıştı. İran, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ile Katar’da bulunan petrol rafinerilerine İHA saldırıları düzenleyerek tehdidinin arkasında durdu. Bölgede art arda patlamalar meydana geldi. Ayrıca, Katar, füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerinin bulunduğu Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne yeniden İran tarafından saldırı düzenlendiğini ve çıkan yangınları duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN YANIT GELDİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları hakkında, “İran, karşılık veremeyeceğimizi düşünüyorsa yanlış hesap yapıyor.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.