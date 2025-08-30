Abd Temyiz Mahkemesi, Trump’a Yasa Dışı!

ABD MAHKEMESİNDEN TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİNE YASAL ENGEL

ABD’deki Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın birçok ülke için farklı oranlarda uyguladığı gümrük vergilerinin büyük bir kısmının yasalarla çeliştiğine karar verdi. Mahkeme, söz konusu gümrük vergilerinin, Yüksek Mahkeme’ye yapılan itirazların sunulabilmesi için 14 Ekim tarihine kadar geçerli olabileceğine hükmetti.

Yönetimden Açıklama Bekleniyor

Bu önemli karara ilişkin olarak ABD yönetiminden henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Yönetimin, bu duruma nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.