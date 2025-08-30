Dünya

Abd Temyiz Mahkemesi, Trump'a Yasa Dışı!

ABD MAHKEMESİNDEN TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİNE YASAL ENGEL

ABD’deki Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın birçok ülke için farklı oranlarda uyguladığı gümrük vergilerinin büyük bir kısmının yasalarla çeliştiğine karar verdi. Mahkeme, söz konusu gümrük vergilerinin, Yüksek Mahkeme’ye yapılan itirazların sunulabilmesi için 14 Ekim tarihine kadar geçerli olabileceğine hükmetti.

Yönetimden Açıklama Bekleniyor

Bu önemli karara ilişkin olarak ABD yönetiminden henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Yönetimin, bu duruma nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Feci Kaza, Ünye’de Meydana Geldi

Ordu'da bir tarım aracı, şarampole devrildi. Olay sonucunda 1 çocuk dahil 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Eski Yahoo Yöneticisi İntihar Etti

Greenwich'te eski Yahoo yöneticisi Stein-Erik Soelberg, annesini öldürdükten sonra intihar etti. Olayın arka planda yapay zeka sohbet botuyla kurulan bağın etkisi olduğu iddia ediliyor.

