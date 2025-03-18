ABD: Trump’ın İran’a Mesajı Ciddi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerini ciddiye almak gerektiğini belirtti.

BU BAŞKANI CİDDİYE ALMAK GEREKİYOR

Leavitt, Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine dikkat çekerek, “İran’a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur” dedi. Ayrıca ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarına da vurgu yaparak, “Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması’na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir” ifadesini kullandı.

HUSİLER İLE İRAN ARASINDAKİ BAĞLAR BELİRGİN

Trump daha önceki açıklamasında, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek” demişti. Öte yandan ABD’nin 15 Mart tarihinde Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik başlattığı saldırılarda şu ana kadar 53 kişi yaşamını yitirirken, 98 kişi de yaralandı.