Abd, Türkiye’den Yumurta İthalatına Başlıyor

Yumurta Krizi Derinleşiyor

ABD’de kuş gribinden kaynaklanan yumurta krizi giderek büyüyor. Ülkede yumurta üretimi azaldığı için fiyatlar ticaret piyasasında artış gösteriyor. Yükselen fiyatlarla baş etmek amacıyla ABD, Türkiye, Danimarka ve bazı diğer Avrupa ülkelerinden yumurta ihracatını artırma talebinde bulundu.

Gümrük Vergisi Tehditleri İle Eş Zamanlı

ABD Tarım Bakanlığı’nın bu talebi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkeleri ve başka birçok ülkeye yönelik yeni gümrük vergisi tehditleri ile aynı dönemde ortaya çıktı. Trump, ayrıca Danimarka’nın özerk bölgesi olan Grönland’ı ABD’ye devretmemesi halinde Danimarka’ya ekonomik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Yumurta Tedarikine Yönelik Resmi Yazı

Reuters’in incelemesine göre, ABD Tarım Bakanlığı’ndan Avrupa’daki bir temsilci, şubat ayının sonunda yumurta üreten ülkelere resmi bir yazı göndererek, ABD pazarına yumurta tedarikinde bulunup bulunamayacaklarını sordu. Bu gelişme, söz konusu talebin resmi kayıtlardaki yansımasını oluşturuyor.

Danimarka Cevap Vermekte Tereddüt Ediyor

Mart ayının başında Danimarka’daki yumurta üreticileri birliğine yine ABD’den yeni bir mektup ulaştı. Bu mektupta, ABD’ye gönderilebilecek tahmini yumurta miktarının belirtilmesi istendi. Danimarkalı yetkililer, bu talebi değerlendirirken, Avrupa’daki yumurta üretim fazlasının olmadığını ve artan tüketim ile kuş gribi salgını nedeniyle dünya genelinde yumurta arz açığı bulunduğunu açıkladı.

Türkiye İle Anlaşma Sağlandı

Türkiye’deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, kuş gribi nedeniyle yumurta arzında sıkıntı çeken ABD ile yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaştıklarını duyurdu. Şubat ayında başlayan bu sevkiyatın temmuz ayına kadar devam edeceği belirtildi.