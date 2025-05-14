ABD, Türkiye’ye 305 Milyon Dolar Füze

ABD’DEN TÜRKİYE’YE HAVA-HAVA FÜZE SATIŞI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik askeri ihracatlarda uzun bir aradan sonra önemli bir adım attı. Ankara’ya iki ayrı hava-hava füze satışı onaylandı. Toplam değeri 305 milyon doları bulan bu satışla, Türkiye’ye 110’dan fazla gelişmiş füze temin edilecek.

KİLİT TEDARİK PAKETLERİ

İlk satış paketi, 79,1 milyon dolarlık bir bedelle 60 adet AIM-9X Sidewinder Block II kısa menzilli hava-hava füzesini ve eşlik eden 11 adet güdüm birimini kapsıyor. Bu füzeler, özellikle yakından yapılan hava muharebelerinde yüksek manevra kabiliyeti ve hedefe kilitlenme başarısıyla biliniyor. İkinci satış ise 225 milyon dolarlık maliyeti ile 53 adet AIM-120C-8 AMRAAM orta-uzun menzilli hava-hava füzesi ve 6 güdüm birimini içeriyor. Bu sistem, Türkiye’nin hava savunma kapasitelerini önemli ölçüde güçlendirecek nitelikte.

AIM-120C-8 AMRAAM VE STRATEJİK ÖNEMİ

Amerikan yapımı AIM-120C-8, özellikle uzun menzilli hava muharebelerinde etki gösteren gelişmiş bir füze sistemi. Yaklaşık 180 kilometrelik menzili ile düşman uçaklarını görüş alanı dışından etkisiz hâle getirebiliyor. RF (radyo frekansı) arayıcı başlığı ile gelişmiş güdüm sistemi, hedefini yüksek hassasiyetle takip etmesini sağlıyor. NATO ülkeleri başta olmak üzere birçok hava kuvvetinin envanterinde bu füzeye yer veriliyor. Ayrıca, karadan fırlatılabilen NASAMS gibi hava savunma sistemlerinin de kritik bir bileşeni olarak görev yapıyor.

AIM-9X SIDEWINDER BLOCK II: YAKIN TEMASTA ÜSTÜNLÜK

Kısa menzilli hava muharebeleri amacıyla tasarlanmış olan AIM-9X Sidewinder Block II, ABD’nin taktik hava üstünlüğünü gösteren en gelişmiş sistemlerden biri. Görüş içi angajmanlar için optimize edilen bu füze, 20 kilometreden daha kısa mesafelerde etkili olup, son derece çevik ve hedefe kilitlenme konusunda oldukça başarılı. IIR (kızılötesi görüntüleyici) arayıcı başlığı sayesinde hedefini anlık olarak izleyerek yüksek isabet oranı sağlıyor. Hem hava platformlarından hem de kara ya da deniz konuşlu sistemlerden fırlatılabilen bu füze, ABD dahil birçok NATO ülkesi tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Bu satış onayları, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayii ilişkilerinde yeni bir hareketlenmeyi işaret ederken, Türkiye’nin hava gücüne stratejik bir katkı sunması bekleniyor.