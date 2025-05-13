Abd Ve Çin Vergi İndirdi; Borsalar Yükseldi

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ ANLAŞMA PİYASALARA YÜKSEK ETKİ YAPTI

ABD ile Çin’in, karşılıklı gümrük tarifelerini 90 gün süreyle düşürme konusunda anlaşmaya varmasının ardından New York borsası için sert yükselişler gözlemlendi. Haftanın ilk işlem gününü güçlü bir ralli ile kapatan borsa, pozitif bir atmosferde işlem gördü. Gün sonunda Dow Jones endeksi 1100 puanın üzerine çıkarak yüzde 2,81 artışla 42.410,10 puana yükseldi. S&P 500 endeksi ise yüzde 3,26 artışla 5.844,19 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 4,35’lik kazançla 18.708,34 puana çıktı. Haftasonu İsviçre’de yapılan ticaret müzakereleri sonucunda ABD ve Çin’in vergi indirimi kararı alması, piyasalardaki risk iştahını artırdı.

GÜMRÜK VERGİLERİ DÜŞÜRÜLÜYOR

Yeni açıklanan anlaşma doğrultusunda, 14 Mayıs’tan itibaren ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in ABD mallarına uyguladığı vergi ise yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürülecek. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında, Cenevre’de yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini ve Çin ile ticari ilişkilerde “yeniden başlangıç” sağlandığını belirtti. Trump, Çin’in parasal olmayan engelleri askıya alacağını ve kaldıracağını açıkladı. Ancak anlaşmanın otomobil, çelik, alüminyum ve ilaç sektörlerini kapsamadığını da vurguladı. Trump, Çin ile 90 gün sonunda uzun vadeli bir anlaşma sağlanamazsa tarifelerin yeniden yüzde 145 seviyesine çıkıp çıkmayacağı sorusuna, “Hayır, ama önemli ölçüde yükselir.” yanıtını verdi. Ancak anlaşmanın başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

HİSSE SENETLERİ YÜKSELİYOR VE PİYASALARDA DALGALANMA GÖRÜLÜYOR

New York borsasındaki yükselişin yanı sıra, piyasaların dalgalanmasını gösteren VIX Endeksi yüzde 17 azalarak 18,2 seviyesine düştü. Endeks, Trump’ın 2 Nisan’da tarifeleri açıklamasından önceki seviyelere geri döndü. ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise 10 baz puan artışla yüzde 4,48’e çıktı. Analistler, Çin ile tarife anlaşmasında kaydedilen hızlı ilerlemenin küresel ekonomiyi etkileyen ticaret gerginliklerini çözmeye yönelik kritik bir adım olduğunu ifade ediyor. Ancak iki ülke arasındaki yumuşamanın üç ayın sonunda devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik mevcut.

ŞİRKET HİSSELERİNDE ÇARPICI ARTIŞLAR

Anlaşmanın duyurulmasının ardından, Çin’den ithalatı önemli ölçüde etkileyen şirketlerin ve çip üreticilerinin hisselerinde önemli bir yükseliş görüldü. Amazon’un hisseleri yüzde 8’den fazla değer kazanırken, Dell’in hisseleri yaklaşık yüzde 8, Best Buy’ın hisseleri yüzde 6,6 ve Apple’ın hisseleri yüzde 6,3 oranında yükseldi. Çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri ise yüzde 5,4 artış kaydetti. ABD Başkanı Trump’ın reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmeye yönelik kararname imzalayacağını açıklamasının ardından ilk etapta değer kaybeden ilaç şirketlerinin hisseleri, sektör genelindeki endişelerin azalmasıyla tekrar yükselişe geçti. Merck’in hisseleri yüzde 6, Pfizer’in hisseleri yüzde 3,6, Bristol-Myers Squibb’in hisseleri yüzde 3,7 ve Eli Lilly’nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 oranında arttı. Analistler, yatırımcıların bu hafta ticaret müzakereleriyle ilgili gelişmeleri ve nisan ayı enflasyon verilerini dikkatle takip edeceğini belirtiyor.

ALTIN VE PETROL PİYASALARI YÜKSELİŞTEN ETKİLENİYOR

ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmanın borsalar üzerinde yarattığı olumlu etki, altın fiyatlarının düşmesine yol açtı. Tarifelerin duyurulduğu 2 Nisan’dan bu yana yükselen altın, güvenli liman talebinin azalmasıyla yüzde 2,7 gerileyerek ons başına 3.232,50 dolara düştü. Diğer yandan, küresel ticaretteki toparlanma beklentisi petrol fiyatlarına olumlu yansıdı ve Brent petrol fiyatları yüzde 1,6 artışla varil başına 64,96 dolardan işlem gördü.