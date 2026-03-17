ABD ve İran Geriliminde Dünyanın Kutba Ayrılışı

DÜNYA SİYASETİNDE YENİ KIRILMA NOKTASI

Dünya siyaseti, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kesintisiz restleşme ile kritik bir eşikte bekliyor. Orta Doğu’dan yükselen çatışma bulutları, artık yalnızca bölgedeki dinamikleri değil, tüm küresel güç dengelerini de sarsıyor. Bir yanda Washington’un askeri ve ekonomik gücüne yaslanan ülkeler, diğer yanda ise Tahran’ın direniş hattına destek vererek yaptırımları aşmaya çalışan devletler konumlanıyor.

KUTUPLAŞAN DÜNYA

Mevcut durum, müttefiklik ilişkilerinden stratejik iş birliklerine kadar uzanan geniş bir yelpazede dünyayı iki karşıt kutba ayırıyor. Bu sürecin etkileri, ülkelerin pozisyonlarını da etkilemektedir. Türkiye ve Umman, İran’la birlikte hareket eden ülkeler arasında yer alırken, Yunanistan ise ABD yanındaki konumunu güçlendiriyor. Başbakan Miçotakis’in ABD ile olan ilişkileri, bu stratejik ayrışmanın somut bir örneği haline geliyor.