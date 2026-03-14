ABD Ve İsrail’in İran’a Yönelik Askeri Harekatı

Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Bloomberg’e verdiği bir röportajda, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattıkları saldırıların beşinci gününde, Ukrayna’da üretilen yapay zeka destekli “Merops” İHA’larından 10 bin adetini Orta Doğu’ya göndereceklerini bildirdi. Driscoll, bu İHA’ların birim fiyatının 14 bin ile 15 bin dolar arasında olduğunu belirterek, daha büyük siparişlerin maliyeti 3 bin ile 5 bin dolara indirme potansiyeli taşıdığını ifade etti. Driscoll, “Aslında maliyet eğrisinin daha iyi tarafındayız. Dolayısıyla İran her bir insansız hava aracını fırlattığında ve biz onları düşürebildiğimizde, önemli miktarda para kaybediyorlar.” şeklinde konuştu. Merops’un, her biri 4 milyon dolardan fazla maliyeti bulunan Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemlerine göre daha uygun fiyatlı olduğu vurgulandı.

UKRAYNA’DAN ABD’YE İHA’YLA TEŞEKKÜR

Axios’un aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ağustos 2025’te Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Trump’a desteklerinden dolayı bir önleyici İHA sunmayı teklif etti. Ukraynalı yetkililerin, ABD’li muhataplarına Orta Doğu haritasını göstererek gerçekleştirdikleri sunumda, “İran’ın Shahed tipi kamikaze İHA tasarımlarını geliştirdiğini” belirttikleri, ayrıca İran veya onun vekil güçlerinin oluşturabileceği tehditlere karşı ABD üslerinin bulunduğu bazı Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde “İHA mücadele merkezi” kurulması önerisinin gündeme geldiği ifade edildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırılara başladı. İran ise, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerine belirlediği hedeflere saldırılar düzenleyerek karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililer, bu saldırılarda ölü sayısının 1348’i, yaralı sayısının ise 17 bini geçtiğini açıkladı.