ABD Ve İsrail’in İran’a Yönelik Saldırı Süresi Uzatıldı

ABD VE İSRAİL’DEN İRAN’A YENİ SALDIRI PLANI

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların süresine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. İsrail’in yerel bir televizyon kanalının aktardığına göre, İsrail ve ABD, İran’daki mevcut rejimin sona erdirilmesine yönelik tüm hamleleri sürdürme niyetinde.

ÇATIŞMALARIN SÜRECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

İsrailli bir yetkili, İran’a yönelik askeri operasyonların başlangıçta birkaç hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ancak son değerlendirmelere göre savaşın en az bir ay daha süreceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Saldırıların uzamasının birçok nedeni olduğu, İsrail ve ABD’nin İran hükümetinin devrilmesi için tüm seçenekleri değerlendirmek istediği vurgulandı. İsrail, bu süreçte “sürpriz eylemler” gerçekleştirme umudunu da taşımakta.

İSRAİL’DEN ABD İLE KOORDİNASYON

Haberde, İsrail’in, ABD Başkanı’nın İran yönetimini devirmek için kararlı olduğu ve bu hedefe ulaşmadan vazgeçmeyeceği vurgulanıyor. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’nda kontrol sağlama planları yaptığı belirtiliyor. İsrail’in, ABD’nin saldırıları devam ettiği sürece onun yanında hareket etmesi bekleniyor. Ayrıca, ABD Başkanı’nın kararsız bir politika izleyebileceği ve fikrini her an değiştirebileceği de dile getiriliyor.

BÖLGEDEKİ TEPKİLER

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında görüşmeler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri operasyonlarını başlattı. İran, buna yanıt olarak İsrail’in yanında ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi farklı bölge hedeflerine saldırılar düzenledi. Yürütülen askeri operasyonlar sonucunda, İran lideri de dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırıları sonucunda ölü sayısı 1348’i bulurken, yaralı sayısının da 17 bini geçtiği ifade ediliyor.