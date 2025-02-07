ABD, Venezuela Uçağına El Koydu

ABD HÜKÜMETİ VENEZUELA UÇAĞINA EL KOYDU

ABD hükümeti, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Dominik Cumhuriyeti’ye yapmış olduğu ziyaret sırasında Venezuela hükümetine ait bir uçağa el koydu. Yapılan açıklamaya göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ait olan uçağa yaptırımların ihlal edildiği nedeniyle el konulduğu ifade ediliyor. Ayrıca, ABD yaptırımlarının ve ihracat kontrollerinin ihlal edilmesi ile kara para aklama gerekçesiyle hukuki müsadere davası açmak için uygun bir zemin oluşturulduğu belirtildi.

UÇAĞIN KULLANIM AMACI VE ŞARTLARI

Dominik Cumhuriyeti’ndeki resmi ziyaret sırasında el konulan Dassault Falcon 200 uçağının, Venezuela hükümetindeki üst düzey yetkililer tarafından Yunanistan, Türkiye, Rusya, Nikaragua ve Küba gibi ülkelere yapılan seyahatlerde kullanıldığı aktarıldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, el koyma işleminin gerçekleştirildiği La Isabela Uluslararası Havaalanı’nda idi.

BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Rubio, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD yaptırımlarından ve kara para aklamadan kaçınmak için kullanılan bu Venezuela uçağına el koyulması, gayri meşru Maduro rejimini yasa dışı eylemlerinden sorumlu tutma kararlılığımızın güçlü bir örneğidir. Dominik Cumhuriyeti ve bölgesel ortaklarımızla birlikte ABD yaptırımlarından kaçınılmasına yönelik her türlü plana karşı koymaya devam edeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.