Abd Vize Başvurularında Yeni Süreç

ABD VİZESİ İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

ABD vizesi alacak kişiler için bugün itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. 30 Mayıs Cuma gününden itibaren ABD vizesi başvuruları yeni bir platform üzerinden gerçekleştirilecek.

YENİ VİZE RANDEVU PLATFORMU

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz. Bu platform şunlara daha iyi erişim sağlayacak: Vize başvuru bilgileri, randevu planlama ve değişiklikler, ücret ödemeleri, belge teslim hizmetleri.” denildi.