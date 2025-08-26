Abd Vize Ücretlerine Zam Yapıldı

VİZE ÜCRETLERİNDEKİ ARTIRIM

ABD’nin uyguladığı “Visa Integrity Fee” çerçevesinde, özellikle turist vizelerinin maliyeti önemli oranda arttı. Daha önce 185 dolar olan B1/B2 vizeleri, yeni ek ücretle birlikte 435 dolara yükseldi. Bu durum başvuru maliyetlerinde yüzde 135 oranında bir artışa neden oldu. Bununla birlikte, öğrenci (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) de aynı ek ücretten etkilenecek. Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamındaki yolcular ise bu ek ücretten muaf tutuldu. Ancak ESTA başvuru ücretinde de bir artış gerçekleşti. Dolayısıyla, vize almadan ABD’ye seyahat edebilen yolcular da ek maliyetle karşılaşacak.

İADE İMKANI

ABD yasaları teoride ücretlerin geri alınmasına olanak tanıyor. Fakat vizelerin uzun süreli geçerliliği ve uygulamanın detaylarındaki belirsizlikler sebebiyle, çoğu başvuru sahibinin gerçek anlamda geri ödeme alamayacağı ifade ediliyor.

EKONOMİK ETKİLERİ

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ek ücretlerden yıllık 2,7 milyar dolarlık gelir elde edilmesini bekliyor. Ancak turizm sektörü temsilcileri, yüksek maliyetlerin ABD’ye olan ilgiyi azaltarak, 29 milyar dolara kadar kayıplara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde, bu durumun uluslararası katılımı olumsuz etkileyebileceği öne sürülüyor.

İLK ETKİLER

Uygulama başlamadan önce bile, ABD’ye gelen yabancı turist sayısında yüzde 6’lık bir düşüş gözlemlendi. Bazı ülkelerdeki rezervasyonların ise yüzde 40–60 oranında azaldığı bildiriliyor. Uzmanlar, bu eğilimin vize ücretlerindeki artış nedeniyle daha da derinleşebileceğini belirtiyor.

DÜNYA GENELİNDEKİ YERİ

Yeni düzenlemeyle birlikte ABD vizeleri, artık dünya genelinde en pahalı vizeler arasına girdi. Bu durum, özellikle turizmde büyük hedefler belirleyen ülkelerle olan rekabette ABD’nin elini zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

VENİZ ÇEKİCİLİĞİ DÜŞÜYOR

ABD’nin vize ücretlerinde yaptığı bu yüksek yükseltme, hem turizm hem de eğitim ve iş gücü hareketliliğini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, maliyetlerin artmasının ABD’nin küresel çekiciliğini azaltacağı görüşünde hemfikir.