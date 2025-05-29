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Abd Vizesi İçin Yeni Dönem Başlıyor

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ABD VİZESİ İÇİN YENİ PLATFORM DÖNEMİ

ABD vizesi almak isteyenler için önemli bir gelişme yaşanıyor. 30 Mayıs Cuma gününden itibaren, ABD vizesi başvuruları yeni bir sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

YENİ VİZE RANDEVU PLATFORMU

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz” denildi. Bu yeni platform, “vize başvuru bilgileri, randevu planlama ve değişiklikler, ücret ödemeleri, belge teslim hizmetleri” gibi birçok alanda daha iyi erişim imkanı sunacak.

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