Dünya

Abd Vizeyi İptal Etti! Flstin Heyeti Engellendi!

abd-vizeyi-iptal-etti-flstin-heyeti-engellendi

Dışişleri Bakanlığı’ndan Vize İptalleri Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal ettiğini duyurdu. Bu gelişme, eylül ayında New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılması beklenen Filistin heyetinin katılımını fiilen engellemiş oldu.

Barış Sürecine Olumsuz Etki

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bahsi geçen kişilerin “varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını” talep ettiklerini ve bu tutumun barış sürecine zarar verdiğini belirtti. Rubio’nun talimatıyla, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyelerine yeni vize verilmemesi ve mevcut vizelerin iptali kararı alındı.

Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirme

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, bu kararı “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” olarak değerlendirdi. Açıklamada, Filistin’in BM’de gözlemci üye statüsüne sahip olduğunun altı çizildi ve ABD’ye bu kararından vazgeçme çağrısı yapıldı.

BM Genel Kurulu’nda Tanınma Meselesi

Bu yılki BM Genel Kurulu’nda Fransa gibi bazı ülkelerin Filistin’i resmen tanıması bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Abbas’ın heyet başkanı olarak toplantıya katılacağı bilgisini daha önce vermişti. Ancak son gelişmeler, bu katılmanın artık gerçekleşme olasılığını azaltmış görünüyor.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

Brezilya’ya Volkswagen’e 30 Milyon Dolar Cezası

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen'in 1970-1980'lerde Amazon'daki çiftliğinde işçileri "köle" benzeri şartlarda çalıştırdığı için 30 milyon dolarlık manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Dünya

Trump Golf Fotoğrafıyla Sağlık İddialarını Yanıtladı

ABD Başkanı Trump’ın 26 Ağustos'tan beri görünmemesi sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtı. Beyaz Saray, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu ve golf kulübüne gidişi söylentileri sonlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.