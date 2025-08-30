Abd Vizeyi İptal Etti! Flstin Heyeti Engellendi!

Dışişleri Bakanlığı’ndan Vize İptalleri Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal ettiğini duyurdu. Bu gelişme, eylül ayında New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılması beklenen Filistin heyetinin katılımını fiilen engellemiş oldu.

Barış Sürecine Olumsuz Etki

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bahsi geçen kişilerin “varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını” talep ettiklerini ve bu tutumun barış sürecine zarar verdiğini belirtti. Rubio’nun talimatıyla, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyelerine yeni vize verilmemesi ve mevcut vizelerin iptali kararı alındı.

Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirme

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, bu kararı “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” olarak değerlendirdi. Açıklamada, Filistin’in BM’de gözlemci üye statüsüne sahip olduğunun altı çizildi ve ABD’ye bu kararından vazgeçme çağrısı yapıldı.

BM Genel Kurulu’nda Tanınma Meselesi

Bu yılki BM Genel Kurulu’nda Fransa gibi bazı ülkelerin Filistin’i resmen tanıması bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Abbas’ın heyet başkanı olarak toplantıya katılacağı bilgisini daha önce vermişti. Ancak son gelişmeler, bu katılmanın artık gerçekleşme olasılığını azaltmış görünüyor.