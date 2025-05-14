ABD Yaptırımları Kaldırıldı, Kutlamalar Başladı

SURİYELİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyan Suriyeliler, özellikle başkent Şam’da birçok şehirde sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı. Şam’ın Emevi Meydanı’nda toplanan kalabalık, konvoylar oluşturarak Suriye bayrağını sallayarak sevinç gösterilerinde bulundu. Yine bazı yerel firmalar, yaptırımların kaldırılmasını kutlamak amacıyla yeni kampanya ve indirimler duyurdu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD, 2011 yılında Suriye iç savaşının şiddetlendiği dönemde Beşar Esad yönetimine yaptırım uygulamış ve bu yaptırımlar 2020 yılında Caesar Yasası kapsamında daha da genişletilmişti. Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen yatırım forumunda konuşan Donald Trump, “Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz” açıklamasında bulundu. Bu kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte alındığını duyurdu. Trump, bu adımın yeni Suriye yönetimiyle ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinin başlangıcı olduğunu vurguladı. “Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi” sözleriyle ifade etti. Ayrıca Beyaz Saray, Trump’ın Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini de bildirdi.