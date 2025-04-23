ABD’ye 18 Ülkeden Yazılı Teklif

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ DUYURULDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da ticaret ortaklarına yeni gümrük vergilerini açıkladığını belirtti.

18 ÜLKEDEN YAZILI TEKLİF ALINDI

Leavitt, Trump yönetiminin ticaret müzakereleri çerçevesinde şu ana kadar 18 ülkeden vergilerle ilgili yazılı teklif aldığını aktardı. Ayrıca, ticaret müzakerelerini sürdüren ekibin sadece bu hafta içinde 34 ülke ile doğrudan görüşmeler yapacağını vurguladı. Bu temasların, ekonomik işbirliği ve vergilerde somut ilerlemelere zemin hazırlayacağını ifade etti.

HINDİSTAN İLE TİCARET ANLAŞMASI

Leavitt, basının yeterince dikkat göstermediği önemli bir gelişmeye de dikkat çekerek, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in 21 Nisan itibarıyla Hindistan ile ticaret anlaşmasının şartlarında mutabakata varıldığını duyurduğunu hatırlattı. Bu durumu, ABD’nin dış ticaret stratejisi açısından “önemli bir adım” olarak değerlendirdi.

TRUMP’IN TARİFE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini belirtmişti. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını kaydeden Trump, bunun yanında birçok ülkeye farklı oranlarda ek tarifeler uygulanacağını ifade etti. Tepkilerin ardından, karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alma kararı alan Trump, Çin’e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145’e çıkarmıştı. Bunun üzerine Pekin yönetimi de ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulayarak karşılık verdi. Gümrük vergilerinin Çin hariç askıya alınmasının ardından ABD ve diğer ülkelerle ticaret müzakereleri başlamış oldu. Trump, Hindistan’dan yapılan ithalatlara yüzde 26 gümrük vergisi uygulamayı da açıkladı.