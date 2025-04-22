ABD’ye 18 Ülkeden Yazılı Teklif

ABD TİCARET ORTAKLARI İLE GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerini açıklamasının ardından son durumu aktardı. Leavitt, Trump yönetiminin şu ana kadar 18 ülkeden vergilerle ilgili yazılı teklifler aldığını belirtti. Ayrıca, ticaret müzakerelerini yürüten ekibin bu hafta içinde 34 ülke ile doğrudan görüşmeler gerçekleştireceğini vurgulayarak, bu görüşmelerin ekonomik işbirliği ve vergiler üzerinde önemli ilerlemelere zemin hazırlayacağına dikkat çekti.

HİNDİSTAN İLE TİCARET ANLAŞMASI

Leavitt, basının fazla dikkat etmediği bir gelişmeye de değinerek, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Hindistan ziyaretinde 21 Nisan itibarıyla iki ülke arasında ticaret anlaşmasının şartları üzerinde uzlaşma sağlandığını açıkladığını hatırlattı. Leavitt, bu durumu ABD dış ticaret stratejisi açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi.

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI VE TEPKİLER

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce 2 Nisan’da ticaret ortaklarına yeni gümrük vergilerini duyurdu. Temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirten Trump, farklı ülkeler için çeşitli karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etti. Tepkilerin ardından karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle erteleyen Trump, Çin’e uygulanacak tarife oranını ise yüzde 145’e çıkardığını açıkladı. Pekin yönetimi, Trump’ın bu hamlesine ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulayarak karşılık verdi. Çin hariç diğer ülkelerle gümrük vergilerinin askıya alınmasının ardından ticaret müzakereleri yeniden başladı. Trump, ayrıca Hindistan’dan yapılan ithalatlara yüzde 26 gümrük vergisi uygulayacağını belirtti.