Abd’ye Ait Denizaltı İle 7 Savaş Gemisi Karayipler’e Gidiyor

ABD’NİN ASKERİ GÜCÜNÜ KARAYİPLERE GÖNDERİYOR

ABD donanmasına ait unsurların Karayipler’in güneyine hareket ettiği doğrulandı. Venezuela ile arasında gerginliğin arttığı bir dönemde Amerika’nın 7 savaş gemisi ve bir denizaltı ile bölgeye göndermesi tansiyonu daha da yükseltebiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin uyuşturucu kartelleriyle mücadele amacıyla Karayipler bölgesine askeri güçlerini göndermesini savunarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya gözdağı vermişti. Leavitt, bu askeri sevkiyatın Amerikan halkının güvenliği için gerçekleştirildiğini vurguladı.

BAŞKAN TRUMP’IN TALEPLERİNDEN SONRA HAREKETLİLİK

Leavitt, ABD’nin Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartellerine karşı Venezuela’ya kadar askeri unsurlar göndermesinin bölgedeki birçok ülke tarafından desteklendiğini belirtti. “Başkan, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için her türlü Amerikan gücünü kullanmaya hazırdır” diyen Leavitt, Maduro’yu “Bir uyuşturucu terör karteli” olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele etmek için ordunun etkin kullanımı yönündeki talimatını vermişti.

VENEZUELA’DAN GELEN KARŞILIKLI TEPKİLER

CNN’e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump’ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını bildirdi. Ayrıca, Trump, 15 Ağustos’ta Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ise, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesi üzerine, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır” ifadeleriyle yanıt verdi.