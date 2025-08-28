Abd’ye Ait Denizaltı ve 7 Savaş Gemisi

ABD DONANMASI KARAYİPLER’E GİDİYOR

ABD donanmasına ait güçlerin Karayipler’in güneyine doğru hareket ettiği doğrulandı. Venezuela ile gerginliklerin zirveye ulaştığı bir dönemde ABD’nin bölgeye 7 savaş gemisi ve bir denizaltı göndermesi tansiyonu daha da artırabiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle bu askeri varlığı artırdığını savundu. Leavitt, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik gözdağı gönderdi.

Leavitt, ABD’nin Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartelleriyle mücadelesinin Amerikan halkının güvenliği için önemli olduğunu ifade ederek, “Başkan, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için her türlü Amerikan gücünü kullanmaya hazırdır” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, Maduro’nun yönetimini hedef alarak “Maduro rejimi Venezuela’nın meşru hükümeti değildir, bir uyuşturucu terör kartelidir. Maduro da meşru bir başkan değildir, uyuşturucu kartelinin kaçak başkanıdır” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİK ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun daha etkin kullanılmasını istemişti. CNN’e konuşan üst düzey ordu yetkilileri, Trump’ın bu talimatı sonrası bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını duyurdu. Trump, 15 Ağustos’ta Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi yönünde de emir vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesine dair yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır” sözleriyle durumu eleştirdi.