Abd’ye Ait Denizaltı Ve 7 Savaş Gemisi Karayiplere Gidecek

ABD’NİN KARİBİKLER’DE ASKERİ VARLIĞI ARTMAKTA

ABD donanmasına ait unsurların Karayipler’in güneyine yöneldiği doğrulandı. Venezuela ile artan gerilimlerin yaşandığı bu dönemde, ABD’nin bölgeye yedi savaş gemisi ve bir denizaltı göndermesinin tansiyonu daha da artırabileceği kaydediliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri güçleri göndermesini savunarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya gözdağı vermişti. Leavitt, ABD’nin Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele adına Venezuela yakınlarına yoğun askeri unsurlar gönderdiğini ve bu durumun Amerikan halkının güvenliği için gerekli olduğunu dile getirdi.

DAHA FAZLA ASKERİ GÜÇ GÖNDERİLİYOR

Bölgedeki birçok ülkenin ABD’nin bu hareketine destek verdiğini belirten Leavitt, “Başkan, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için her türlü Amerikan gücünü kullanmaya hazırdır. Buna karşılık Maduro rejimi Venezuela’nın meşru hükümeti değildir, bir uyuşturucu terör kartelidir. Maduro da meşru bir başkan değildir, uyuşturucu kartelinin kaçak başkanıdır” şeklinde ifadelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele etme adına ordunun daha etkin bir şekilde kullanılmasını istemişti. CNN’e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump’ın talimatı sonrasında bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını bildirdi. Trump, 15 Ağustos’ta Venezuela açıklarına üç savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

VENEZUELA’NIN SAVUNMA TEHDİTLERİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır” ifadelerini kullandı.