“ABD’ye Göre İran Nükleer Tehdit”

İRAN’IN NÜKLEER POTANSİYELİ VE BEYAZ SARAY AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray, bu hafta İran’ın nükleer silah yapmak için gereken tüm kaynaklara sahip olduğunu ve sadece İran’ın dini liderinin onayını beklediğini belirtti. Açıklamaya göre, İran, haftalar içinde bir nükleer silahı hazır duruma getirebiliyor. Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmaya “çok yakın” olduğunu ifade etti. Öte yandan, Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, mart ayında ABD’nin “İran’ın nükleer silah yapmadığını ve Dini Lider Hamaney’in 2003 yılında askıya aldığı nükleer silah programının devam etmediğini” vurgulamaya devam ettiğini söyledi. Gabbard, bu konuda Başkan ile aynı fikre sahip olduklarını ısrarla savundu.

TRUMP’IN İSTİHBARAT DEĞERLENDİRMESİ

Beyaz Saray, Trump’ın iki hafta içinde İran’a yönelik askeri bir müdahalede İsrail ile birlikte olup olmama konusunda karar vereceğini açıkladı. Trump, önceki gün istihbarat topluluğunun İran ile ilgili kamuoyu değerlendirmesini ve özellikle Gabbard’ı reddetti. “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor” ifadesini kullanarak, “İran’ın nükleer silah yaptığına dair elinizde nasıl bir istihbarat var?” sorusuna yanıt verdi. Trump, “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor. Bunu istihbarat camiasından kim söyledi?” dedi. Muhabirin Gabbard’ın sözlerinden bahsetmesi üzerine, Trump “Yanılıyor” yanıtını verdi.

GABBARD’DAN CEVAP VE DIŞ POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Trump, Gabbard’ın İran’ın nükleer silah üretmeye başlamadığı yönündeki açıklamalarını G7 Zirvesi’nden dönüşte yaptığı basın toplantısında da reddetti. Gabbard hakkında, “Ne söylediği umrumda değil” ifadelerini kullandı ve “Bence bir tanesine sahip olmaya çok yakınlardı,” dedi. Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, X platformunda yaptığı paylaşımda medyayı “ifadelerini bağlamından koparmakla” suçladı. Gabbard, “Amerika, İran’ın montajı tamamlamaya karar vermesi hâlinde haftalar veya aylar içinde nükleer silah üretebilecek konumda olduğuna dair istihbarata sahip” yazdı.

BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN AÇIKLAMA

Başkan Yardımcısı JD Vance, salı günü X platformunda, “Tulsi’nin ifadesi Mart ayındaydı ve o zamandan bu yana çok şey değişti” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan’ın önümüzdeki iki hafta içinde İsrail’in saldırılarına katılıp katılmama konusunda bir karar vereceğini ve diplomatik bir yolun açılmasına izin verebileceğini belirtti. Leavitt, Başkan’ın açıklamasında, “İran’la yakın gelecekte gerçekleşme olasılığı bulunan önemli bir müzakere fırsatına dayanarak, önümüzdeki iki hafta içinde gidip gitmeme kararımı vereceğim” dedi.