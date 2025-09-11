TRUMP’IN 11 EYLÜL TÖRENİNE KATILIMI

ABD Başkanı Donald Trump, güncel iddiaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Trump, 11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen terör saldırılarının 24’üncü yılı vesilesiyle Pentagon’da düzenlenen anma töreninde saldırılarda hayatını kaybedenleri andı.

UNUTMAYACAĞIZ VURGUSU

Törende yaptığı konuşmada Trump, 11 Eylül saldırılarında 2 bin 977 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “O günden bu yana geçen çeyrek asırda aileler, boş kalan odaların ve gerçekleşmeyen hayallerin yükünü taşıyor. Biz ise tek bir ulus olarak, 11 Eylül’ü asla unutmayacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz” dedi.

ABD’NİN PES ETMEYİMİŞİ

ABD’nin karşılaştığı zorluklara rağmen asla pes etmeyeceğinin altını çizen Trump, 11 Eylül sonrası başlatılan operasyonlara dikkat çekerek, “ABD’ye saldırırsanız sizi avlayacağız. Nerede olursanız olun sizi bulacağız ve ABD kazanacak” sözlerini kullandı. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirdiklerini hatırlatarak, “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. ABD her zaman kazanacak” şeklinde konuştu.

11 EYLÜL SALDIRILARININ DETAYLARI

11 Eylül 2001 tarihinde, kaçırılan 4 yolcu uçağından ikisi New York’un simgesi haline gelen İkiz Kuleler, bir diğeri ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarpmıştı. Dördüncü uçak ise hedefi olan Washington DC’deki Federal Hükümet binasına ulaşamadan Pensilvanya’da düşürülmüştü. 11 Eylül saldırıları sonucunda uçakları kaçıran 19 terörist dışındaki toplam 2 bin 977 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılardan sorumlu tutulan terör örgütü El Kaide’nin lideri Usame Bin Ladin ise 10 yıl sonra, 2011’de Pakistan’da ABD ordusu tarafından etkisiz hale getirilmişti.