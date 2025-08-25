“ABD’YE YAPTIRIMLARI KALDIRIN ÇAĞRISI”

SURİYE’DE DİPLMATİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Suriye, Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni hükümetiyle birlikte toparlanma çabalarına devam ediyor. Bu süreçte pek çok ülkeyle diplomatik görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Suriye-Amerikan Barış ve Refah İttifakı Örgütü’nden (SAAPP) yapılan açıklamada, Kongre’ye Suriye’ye uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması için bir çağrı yapıldı. Açıklamada, bu adımın Suriye halkının haklarını yeniden kazanması adına kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan bir diğer açıklamada, “Farklı eyaletlerden ve topluluklardan birleşen ABD’li Suriyelilerin, halkları adına özgürlük ve yaptırımlardan kurtuluş için tek bir sesle konuştukları ve bu yaptırımların Suriyelilerin haklarına ve geçimlerine zarar verdiği” belirtiliyor. Açıklamada ayrıca, “Suriye’nin yanında duran herkese minnettarlığımızı sunuyoruz. İş birliğinin, kamu yararı için çok şey gerçekleştirdiğini görüyoruz” deniliyor. SAAPP, Suriyeli ve ABD’li toplumlar arasında barış, refah ve kültürel anlayışı geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.