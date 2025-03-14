ABD Yumurta Krizi İçin İthalat Talebinde

YUMURTA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

ABD’de kuş gribinden dolayı ortaya çıkan yumurta krizi giderek büyüyor. Ülkede az miktarda yumurta üretimi nedeniyle fiyatlar hızla artış gösteriyor. ABD, yükselen yumurta fiyatları ile mücadele etmek amacıyla Türkiye, Danimarka ve bazı diğer Avrupası ülkelerden yumurta ihracatı yapmalarını talep ediyor.

GÜMRÜK VERGİLERİYLE YÜZ YÜZE

ABD Tarım Bakanlığı’nın talebi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkeleri ve diğer bazı ülkelere yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle aynı döneme denk geliyor. Ayrıca, Trump, Danimarka’nın özerk bölgesi Grönland’ı ABD’ye devretmemesi durumunda ekonomik yaptırım uygulama tehdidinde de bulundu.

YUMURTA ÜRETEN ÜLKELERE YAZI GÖNDERİLDİ

Reuters’in incelemesine göre, ABD Tarım Bakanlığı’nın bir temsilcisi tarafından yumurta üreten ülkelere şubat ayı sonunda resmi bir yazı gönderildi. Bu yazıda, bu ülkelerin ABD pazarına yumurta tedarik edip edemeyecekleri soruluyor.

DANİMARKA YUMURTA MİKTARINI BİLDİRMESİNİ İSTEDİ

Mart başında Danimarka’daki yumurta üreticileri birliğine yollanan yeni bir mektupta, ABD’ye gönderilebilecek tahmini yumurta miktarının belirtilmesi gerektiği ifade edildi. Ancak Danimarka, bu talebi olumsuz bir şekilde yanıtladı. Kurum, Avrupa’da yumurta üretim fazlası olmadığını, aksine artan tüketim ve kuş gribi nedeniyle dünya çapında yumurta arz açığı yaşandığını belirtti.

TÜRKİYE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye’deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, kuş gribi salgınından dolayı yumurta arzında zorluk yaşayan ABD ile yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Afyon, şubat ayında başlayan sevkiyatın temmuz ayına kadar devam edeceğini duyurdu.