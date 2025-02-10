Abdülkadir Ömür Transferinde Kasket Sürprizi!

ÇAYKUR RİZESPOR, ABDÜLKADİR ÖMÜR’Ü KİRALADI

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, İngiltere Championship kulübü Hull City’de oynayan Abdülkadir Ömür ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu transfer, Rizespor tarafında sevinçle karşılandı. Trabzonspor’un efsanevi Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ile başlayan ve kulübün 7 şampiyonluğunun 4’ünde imzası bulunan kasket modası, zamanla Trabzonspor taraftarı ve camiası için önemli bir sembol haline geldi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR’ÜN KASKETLİ POZU DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan Abdülkadir Ömür, bu şampiyonluk dönemi sırasında kasket modasına katılarak ‘Kasketliler’ grubuna dahil olmuştu. Çaykur Rizespor ile kiralık olarak anlaşan Ömür’ün kasket ile verdiği poz, dikkatleri üzerine çekti. Bu durum, Rizespor camiasında oyuncunun kulübe katılımı hakkında olumlu bir hava oluşturdu.