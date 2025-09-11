Abdulkadir Selvi’den Çarpıcı Bilgi: “Tutuklu Yakınları Önceden Bildi”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamalara yer veren Abdulkadir Selvi, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu” ifadesini aktardı. Selvi, Kapkı’nın mallarını kaçırmaya başlamasıyla operasyonun hızlandığını belirtti.

Gönül ilişkisiyle sızdığı iddiası

Yazıda en çok dikkat çeken kısım, operasyonun nasıl sızdırıldığı oldu. Selvi, “İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonu önceden öğrendikleri söyleniyor” diyerek, soruşturmanın kritik detaylarının özel ilişkiler üzerinden dışarıya aktarıldığı iddiasını gündeme getirdi. Selvi, “Akın Gürlek, ‘Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu’ diyor. Murat Kapkı nasıl öğrendi acaba? Akın Gürlek, ‘O mallarını kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik’ diyor. Acaba Murat Kapkı operasyonunu nasıl öğrendi? Bu Murat Kapkı’nın bağlantılarının üzerine bir soru işareti koymak gerekiyor. Murat Kapkı’nın kurtarılması için Ankara’da kimlerin kapılarının çalındığı ve bu kapıları çalanların kimler olduğu konusuna girmek istemiyorum. Ama cezaevindeki görüşmesi sırasında verdiği sır niteliğindeki bilgilerin yargı makamlarından neden gizlendiğini merak etmiyor değilim. Bakarsınız zamanı gelince yazarım. Gerçi Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yöneten Necati Özkan da ağustos ayında operasyon yapılacağı haberini aldıklarını söylemişti. Belli ki operasyon önceden sızmış. Ekrem İmamoğlu bunun önünü kesmek için cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını başlatıp, kendisini CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ilan ettirmişti. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, operasyon ihtimali nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasının öne alındığını itiraf etmişti. Hatta o dönemlerde ‘CHP Genel Başkanı ol. CHP Genel Başkanını alamazlar’ diye akıl verenler olmuştu. Akın Gürlek’in deyimiyle ‘Yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası’ nedeniyle hiçbir şey operasyon yapılmasına engel olamadı. Ama ben hâlâ bu operasyon nereden sızdı bölümündeyim. İmamoğlu operasyonu yürürken aniden İstanbul dışına tayin olanların isimlerini incelemeye aldım. İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonu önceden öğrendikleri söyleniyor.