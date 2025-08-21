Abdulkadir Uraloğlu Duyurdu: Zengezur Koridoru Açılıyor

BARİŞ ANLAŞMASIYLA BÜYÜK AÇILIM

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sağlandı. Bu gelişme, bölge huzuru ve ekonomisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Barışla birlikte Zengezur Koridoru’nun kullanıma açılması için önemli bir adım atılmış oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22 Ağustos Cuma günü Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeline ilk kazmanın vurulacağını açıkladı.

PROJE İLE ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Bakan Uraloğlu, 224 kilometrelik hattın Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olduğunu ifade ederek “Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek” dedi. Ayrıca, bu hattın Türkiye’nin doğusunda yük ve yolcu taşımacılığını güçlendireceğini de vurguladı. Uraloğlu, hattın Türkiye’nin lojistik kapasitesini artırarak ülkeyi Asya’ya uzanan ticaret yollarında jeostratejik bir güven adası konumuna getireceğini belirtti.

TAŞIMA KAPASİTESİ YÜKSEK OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sağladığı 2,4 milyar avroluk dış finansmanla gerçekleştirilecek projenin detaylarını aktaran Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolunu, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak” şeklinde konuştu.

ZENGEZUR KORİDORU’NUN STRATEJİK ÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, temel atılacak hattın Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayarak Zengezur Koridoru’nun kritik bir parçası olacağını belirtti. Uraloğlu, bu hat sayesinde Türkiye ve Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısının sağlanacağını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun üretim potansiyelinin dış pazarlara daha hızlı ulaşacağını ve Akdeniz’in turizm potansiyelinin artacağını kaydetti. Ayrıca, bu projeyle birlikte Türkiye’nin bölgesel işbirliğinin merkezine yerleşeceğini ve Güney Kafkasya’daki ekonomik işbirliğinin artacağını vurguladı. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanması, Pekin’den Londra’ya kadar uzanan Doğu-Batı hattının verimliliğini artıracak ve Orta Koridor’un demiryolu ile karayolu yük taşıma kapasitesini yükseltecek.