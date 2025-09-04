Abdulkadir Uraloğlu: Hedefimiz 2026’da Havalimanı

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye, altyapı projelerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun liderliğinde hızla devam ediyor. Bakan Uraloğlu, yapımı süren Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nı yerinde inceledi.

KANDİL MESAJI VERİLDİ

Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Mevlid Gecesi’ni kutlayarak, “Milletimizin ve İslam Aleminin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

HEDEF 2026 YILI

Yılsonuna kadar binaların çatılarını tamamlayacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Hedefimiz 2026 yılı içerisinde havalimanını bitirerek Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’ndan uçuşları başlatmaktır.” dedi.

YİNE 2 MİLYON YOLCU

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pisti olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, havalimanının tasarımında yıllık 2 milyon yolcuya hizmet sunma kapasitesine sahip 7 bin metrekarelik bir terminal binası yer aldığını söyledi. Ayrıca, taksi yolları, apron yolları ve güvenlik yollarıyla ilgili kapsamlı inşaat faaliyetlerinin sürdüğüne dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, altyapının bu işin yarısı olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanının talimatıyla bu yıl çalışmaların hızlandırıldığını aktardı.

TEKNOLOJİ VE YENİ PROJELER

Havalimanına erişim sağlayan yollar hakkında istişarelerde bulunduklarını kaydeden Uraloğlu, “Daha düzgün bir yolda seyahat edelim diye bir planlama yaptık. Uzun vadede ve orta vadede yapmamız gereken işler var. Bunları planlıyoruz. Kösedağı Tüneli’nin projesine başladık, ancak ilk etapta mevcut yolu iyileştirerek havalimanının bağlantısını sağlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

TÜNELLERDE GELİŞMELER

Bakan Uraloğlu, Trabzon’dan Erzurum’a kadar giden yolu bitirdiklerinde mesafenin 280 kilometrelerden 246 kilometreye düşeceğini aktararak, “Zigana’yı bitirdik. Gümüşhane geçişindeki tünelleri bitirdik. 7 buçuk kilometre uzunluğundaki Vauk Dağı Tüneli’nde çalışmalarımız devam ediyor.” şeklinde bilgi verdi.