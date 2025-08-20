Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nu duyurdu

BARIŞ VE ZENGEZUR KORİDORU’NA YENİ ADIM

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması sağlandı. Bu gelişme, bölgenin huzuru ve ekonomisi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Barışın ardından Zengezur Koridoru’nun kullanıma açılması için büyük bir ilerleme kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı.

KARS-IĞDIR-ARALIK-DİLUCU DEMİRYOLU HATTININ TEMELİ ATILACAK

Bakan Uraloğlu, 224 kilometrelik hattın Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olduğunu dile getirerek “Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek.” dedi. Bu hat Türkiye’nin doğusunda yük ve yolcu taşımacılığını güçlendirerek; lojistik kapasitesini artırmayı ve ülkenin jeostratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla proje için 2,4 milyar avroluk dış finansmanın sağlandığını belirten Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolunu, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.” ifadesini kullandı. Proje kapsamında 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacağı belirtildi.

Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayarak Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olacağı vurgulanan hat için Uraloğlu, “Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı daha sağlanacak.” dedi. Böylelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha kısa sürede ulaşacak, Akdeniz’in turizm potansiyeli artacak. Ayrıca bu hat; Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarını güçlendirerek Türkiye’yi bölgesel işbirliğinin merkezi haline getirecek. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan Doğu-Batı hattı daha verimli çalışarak Orta Koridor’un demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesini artıracak.