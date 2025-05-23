Abdullah Gül, Özbekistan’a Övgülerde Bulundu

ABDULLAH GÜL’ÜN ORTA ASYA TURU

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevden ayrıldıktan sonra daha az görünür olmaya başladı. Bu sefer, Orta Asya’ya bir seyahatle gündeme geldi. Ziyaretinin özellikle Özbekistan’a yönelik olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajlarla duyurdu.

ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ VE İZLENİMLERİ

Gül, Türkiye’deki pek çok kişi için “Türk-İslam medeniyetinin beşiği” kabul edilen Özbekistan’ın Taşkent, Semerkand, Buhara ve Hive şehirlerini ilk kez ziyaret etti. Gördüğü gelişmeleri ve dinamik ortamı oldukça beğendiğini ifade etti. Ziyaretine ilişkin düşüncelerini sosyal medya üzerinden aktaran Gül, bu şehirlerin tarihi bağlamını vurguladı.

‘TAKDİRE ŞAYAN’ DEĞERLENDİRMESİ

Abdullah Gül, Taşkent, Semerkand, Buhara ve Hive şehirlerini ilk defa gezdiğini ve buradaki değişim ile kalkınmanın “takdire şayan” olduğunu belirtti. Ziyareti esnasında eşinin de kendisine eşlik ettiğini aktardı. “Türk-İslam tarihinin ‘Altın Çağı’nın yaşandığı bu şehirleri ziyaret ettim. Özbekistan’daki değişim beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARLA ANILARINI PAYLAŞTI

Gül, sosyal medyada ziyaret esnasında çekilen fotoğrafları da takipçileri ile paylaştı. Bu fotoğraflar, Hayrünnisa Gül ile birlikte tarihi alanlarda verdikleri pozları içeriyor. Seyahat sırasında Semerkand’daki Registan Meydanı’nın yanı sıra Buhara ve Hive’nin tarihi mimari dokusu önünde çektirdikleri kareler dikkat çekti.