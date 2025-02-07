Abdullah Özdemir İle AK Parti’de Yeni Dönem

AK PARTİ İSTANBUL YÖNETİMİNDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

AK Parti, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi için partililer Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi’nde bir araya geldi. Salonda toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir heyecanla karşıladı. Tezahüratlar ve sevgi gösterileri eşliğinde Erdoğan, salondaki katılımcıları selamladı ve ardından konuşmalara geçildi.

KABAKTEPE GÖREVİ ÖZDEMİR’E DEVRETTİ

İstanbul 7. Olağan İl Kongresi’nde il başkanı olarak seçilen Osman Nuri Kabaktepe, görevini Bağcılar Belediye Başkanlığı’nda başarılı işlere imza atan Abdullah Özdemir’e devretti. Özdemir’in yeni göreviyle İstanbul’daki AK Parti vizyonuna katkı yapması bekleniyor. Özdemir, teşkilatı 2028 ve 2029’da yapılacak seçimlere hazırlayacak.

HEDEFİMİZ BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Kongrede bir konuşma yapan Özdemir, “Kardeşlik hukukumuzu koruyarak hedeflerimize ulaşacağız” dedi. Özdemir, il başkanlığı sürecinin başlamasıyla birlikte, 39 ilçe kongresinin başarıyla tamamlandığını belirtti. “Hep birlikte yeni zaferlere doğru çalışmalarımızı başlattık” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN KADİM TARİHİNE VURGU

Özdemir, İstanbul’un tarihine ve buradaki insanların yaşamına dikkat çekerek, “İstanbul, yalnızca bir şehir değildir. Her mahallesi bir hikâye anlatır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da yazdığı başarı hikayesinin sadece şehrin değil, Türkiye’nin kaderini değiştirdiğini kaydetti.

KARDEŞLİK HUKUKUNU KORUMAK

İstanbul’un büyüklüğünün buradaki insanların hayatına dayandığını söyleyen Özdemir, “Kardeşlik hukukumuzu koruyacağız, adaletsizliğe asla müsaade etmeyeceğiz” sözlerini kullandı. İstanbullularla daima iletişim halinde olacaklarını vurguladı.

DAVAMIZ HER ŞAHSİ İKBALİN ÖTESİNDE

Özdemir, “Davamız, her makamın üstündedir, her şahsi ikbal hesabının ötesindedir” diyerek, davalarını sahiplenerek çalışacaklarını belirtti. İlk hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini rekor oyla kazanmak olduğunu ifade etti.

GENÇLİK KOLLARIYLA ÇALIŞMA SÖZÜ VERİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben konuşan Özdemir, gençlik kollarıyla omuz omuza çalışacaklarını, İstanbul’un tüm mahallerini adımlayacaklarını söyledi. Daha çok çalışarak İstanbul’u daha iyi bir yere getirmek için gereken çabayı göstereceklerini açıkladı.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans yaptı. Siyasi hayatına 2007-2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı. 2014 yılında AK Parti Bağcılar Belediye Meclis üyesi oldu. En genç belediye başkanlarından biri olarak 2022 yılında Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Abdullah Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.