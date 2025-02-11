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Abdullah Zeydan’a Hapis Cezası Verildi

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DAVA DURUMU VE SANIKIN KATILIMI

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada, tutuksuz sanık Abdullah Zeydan’ın katılım göstermemesi dikkat çekti. Ancak, Zeydan’ın avukatı mahkeme salonunda hazır bulunarak süreci takip etti.

SAVCILIK MÜTALASI VE SAVUNMA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, dosyayla ilgili hazırladığı mütalaasında, sanık Zeydan’ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Zeydan’ın avukatı ise esasa ilişkin savunma yapmak amacıyla mahkemeden süre talep etti ve reddi hakim talebinde bulundu.

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