Abramoviç’in Yatları Üç Yıldır Muğla’da

RUS MİLYARDERİN LÜKS YATLARI TÜRKİYE’DE

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte Avrupa ülkelerinin Rusya’ya koyduğu yaptırımlar sonucunda, Rus milyarder Roman Abramoviç’in ‘Eclipse’ ve ‘My Solaris’ isimli lüks yatları, 2022 yılının Mart ayında Türkiye topraklarına giriş yaptı. Bu dönemde Bodrum’a gelen ‘My Solaris’, yaklaşık 9 ay süren bekleyişin ardından ilk olarak Marmaris’e ardından ise Göcek açıklarına götürülerek demirlendi.

Roman Abramoviç’in diğer yatı olan ‘Eclipse’ ise yine Mart 2022’de önce Marmaris’e, daha sonra 2023 yılı içerisinde Göcek açıklarından Bodrum’a taşındı. Son olarak ‘Eclipse’, 2024 yılı içerisinde yeniden Marmaris’e demirledi. Milyon dolarlık bu lüks yatların Muğla koylarında ne kadar kalacağı ise belirsizliğini koruyor.

BÜYÜK LÜKS YAT ÖZELLİKLERİ

164 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahip olan 6 katlı ‘Eclipse’, sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 1,2 milyar dolar piyasa değerine sahip olan bu yat, 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ile birlikte 2 mini denizaltı barındırıyor. Bermuda Adaları bayrağını taşıyan 139 metre uzunluğundaki ve 26 metre genişliğindeki ‘My Solaris’ ise helikopter pisti ve yüzme havuzuna sahip.

Diğer yandan, 21 Mart 2022 tarihinde ‘My Solaris’, gemi yanaşma iskelesine yanaşırken, savaştan dolayı ülkelerine dönemeyen Ukraynalı yelken sporcuları kıyıya bir botla çıkarak Kumbahçe açıklarında protesto düzenledi. Sporcular, yanlarında getirdikleri Ukrayna bayraklarını açarak ‘Savaşa hayır’ sloganları attı.